Nostalgie: Home Alone éindelijk weer op tv te zien

Kun jij niet wachten tot kerst? Kom dan vast in de sfeer in de grootste kerstwin­kel van het land

20 september Na een wat druilige en natte zomer beginnen de kerstkriebels langzaam te komen. Het is nog even wachten tot 24 december maar Christmas Village in Scheveningen heeft alvast zijn deuren geopend om het kerstgevoel in huis te brengen.