NPO 3 komt met dagelijkse dramaserie over dertigers

De vriendengroep deelt lief en leed in de serie. Er is een groot trauma wat hen bindt maar daar niet over gesproken. Eén van hun vrienden is een aantal jaar geleden verongelukt, maar hun vragen en wederzijdse verwijten hierover delen ze niet met elkaar. Een smeulende bom, die hun hechte vriendschap op de proef stelt.



De cast bestaat uit onder anderen Wieger Windhorst (o.a. Toon, Heer en Meester), Joy Wielkens (A Raisin in the Sun, The Buddy Holly Story), Lykele Muus (Weg van jou, Klem), Eva Laurenssen (De 12 van Schouwendam, Meiden van de Herengracht), Jelle de Jong (Moordvrouw, Sneekweek), Gürkan Küçüksentürk (Kinderen geen bezwaar, Morten).