NPO-bazen houden rekening met tweede lockdown: ‘We willen een goede uitlaatklep bieden’

Dikke maatjes zullen het wel nooit worden, de bazen van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de beleidsmakers in Den Haag. Al jarenlang moet in Hilversum gedwongen worden bezuinigd en de kritiek op de belangrijke maatschappelijke functie van het bestel – ‘te veel programma’s kunnen evengoed door de commerciëlen worden uitgezonden’ – lijkt ondanks wat ingrepen niet te verstommen.



Des te trotser is Directeur Video Frans Klein van de NPO op de meest recente brief van mediaminister Arie Slob. ,,Daarin staat letterlijk dat we het goed hebben gedaan in de coronacrisis”, zegt hij met glimmende ogen.



De coronacrisis hakte erin in maart van dit jaar. ,,We hebben snel en massief de programmering aangepast. Het songfestival, het EK voetbal, de Olympische Spelen, het viel allemaal weg. Het geld daarvoor konden we nu niet zomaar gebruiken, want al die evenementen gaan volgend jaar misschien wél door; een worstcasescenario.”