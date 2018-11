NPO bezuinigt op organisatie, niet op programma's

Een monsterbezuiniging op de tv-programma’s van de publieke omroep is voorlopig afgewend. De NPO snijdt nu vooral in de eigen organisatiekosten, maar investeert daarnaast wel extra in Nederlands drama, documentaires en journalistieke programma’s. Dat staat in een plan van aanpak, opgesteld door de NPO in samenspraak met de verschillende omroepen en mediaminister Arie Slob (ChristenUnie).

De publieke omroep zit in de financiële problemen. Het kabinet besloot eerder dit jaar de teruglopende reclame-inkomsten via de STER niet langer te compenseren, waardoor de NPO zich gedwongen zag voor volgend jaar 62 miljoen euro te bezuinigen.



Na veel lobbywerk besloot Den Haag toch voor 40 miljoen euro bij te springen, op voorwaarde dat de NPO met een plan kwam hoe dit bedrag besteed zou worden. Minister Slob (Media) is inmiddels akkoord met dit plan van de NPO en informeerde zojuist de Tweede Kamer hierover per brief.



De 22 miljoen euro die nog wel moeten worden bezuinigd, haalt de NPO uit de eigen organisatiekosten. Ook de omroepreserves worden ingezet. Dat zou betekenen dat de 40 miljoen compensatie van Den Haag ‘volledig terugvloeit in de programmering’. ,,Dit is goed nieuws, vooral voor de programmamakers’’, meent bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de NPO. ,,We zijn blij dat ons plan van aanpak zo goed is ontvangen in de ministerraad.”

Volledig scherm Shula Rijxman. © ANP Kippa

Structureel

De overkoepelende organisatie van de publieke omroep stelt dat zonder deze compensatie ‘eigenlijk zo’n beetje alle televisie- en radioprogramma’s het met minder budget zouden moeten doen’. Ook de dag- en zomerprogrammering kan voorlopig overeind blijven. De NPO hoopt dat de minister met een structurele oplossing komt voor het opvangen van de dalende advertentie-inkomsten zodat volgend jaar niet opnieuw een discussie over het budget plaatsvindt.



In het plan van aanpak, dat na intern debat ook de goedkeuring van alle afzonderlijke omroepen kan wegdragen, staat dat extra zal worden geïnvesteerd in talentontwikkeling, innovatie (het video on demand-platform NPO Start), Nederlandse series, documentaires en journalistieke programma’s.

Veel veranderingen