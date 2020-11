NPO blijft achter beslissing staan over inkorten Opsporing Verzocht

Eerder deze week werd bekend dat uitzendingen vanaf januari worden ingekort, op een later tijdstip te zien zijn en dat Opsporing Verzocht in de zomerperiode niet op tv is. Tot teleurstelling van de politie, die liet weten zich zorgen te maken over het besluit over het programma waarin aandacht is voor misdaad en kijkers om tips worden gevraagd.