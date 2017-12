NPO-directeur wilde Humberto Tan als vervanger van Matthijs van Nieuwkerk

,,Ik heb hem een tijdje terug in het voorbijgaan met hem gesproken", vertelt NPO-directeur Frans Klein vandaag in de Volkskrant. ,,Maar hij heeft mij duidelijk gemaakt dat hij voorlopig nog een contract bij RTL heeft. Daarmee is het voor mij klaar. Ik ga geen bommen onder contracten leggen.''



De NPO-directeur is weinig te spreken over RTL Late Night: de latenightshow van Tan (52). ,,Gezapig, niet zo verrassend meer. Er wordt te weinig aan de boom geschud. Zo verraderlijk kan tv zijn. In het begin was het de 'talk of the town', maar als ik nu kijk, denk ik: ze hebben zitten slapen. Ze hebben te lang gedacht: dit werkt blijkbaar, niks meer aan doen.''



RTL Late Night bereikte afgelopen week een nieuw kijkcijferdieptepunt met 315.000 belangstellenden. Het programma, dat ooit begon met boven de miljoen kijkers, zit al geruime tijd in een neerwaartse spiraal. Niet alleen Frans Klein heeft dat gesignaleerd. Ook regisseur en tv-deskundige Bert van der Veer uitte onlangs zijn ongezouten mening: ,,Humberto presenteert het vrolijk en fris, maar het geheel is wat schraal. De kijker heeft nu het gevoel dat Late Night een RTL-promotiemachine is, omdat er vaak gezichten van die zender aanschuiven.''