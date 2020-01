NPO en RTL schrappen nog meer reclames in talkshowbattle

,,De NPO heeft geoordeeld dat het ontbreken van het reclameblok succesvol kan worden genoemd", aldus een woordvoerder van de STER. ,,Het nieuwe programma krijgt de kans een vast publiek op te bouwen. En mensen blijven beter hangen zonder reclameblok voorafgaand aan de talkshow.”



De NPO en STER gaan aan het eind van de week evalueren of het reclameblok in week 3 van de 'veldslag' terugkeert of niet. RTL laat vandaag weten dat Jinek ‘zeker tot het einde van de eerste reeks’ zonder reclames wordt uitgezonden. ,,Als Beau het programma overneemt, gaan we ons beraden op deze aanpak", laat een zegsvrouw weten.



Het is nog niet duidelijk wanneer Beau van Erven Dorens het programma van Eva Jinek overneemt. RTL kan ook niet zeggen wanneer hier een besluit over genomen wordt. Voorlopig lijkt Op1 de talkshowbattle te winnen. Het nieuwe latenightprogramma van de NPO, dat elke avond door een ander duo wordt gepresenteerd, trok vooralsnog vijf van de zes avonden meer kijkers dan Jinek. De cijfers van het praatprogramma op RTL 4 liggen echter wel veel hoger dan die van voorgangers Beau, Twan Huys en Art Rooijakkers.