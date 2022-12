NPO legt omroep Ongehoord Nederland tweede sanctie op: 56.000 euro wegens niet samenwerken

De raad van bestuur van de NPO heeft omroep Ongehoord Nederland (ON!) een tweede financiële sanctie opgelegd binnen een jaar tijd. Het gaat om een bedrag van ruim 56.000 euro. Volgens de NPO komt ON! de wettelijke verplichting niet na om samen te werken binnen het publieke bestel.

De NPO rekent de omroep vooral aan niet te handelen ‘in overeenstemming met de publieke waarden’ en niet te willen voldoen aan ‘hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen’. De raad van bestuur spreekt van een ‘enorme negatieve impact’ op de integriteit en reputatie van de publieke omroep en vindt daarom een tweede sanctie nodig.

De NPO geeft de omroep er in een persbericht over het besluit behoorlijk van langs. De raad van bestuur verwijst specifiek naar de veelbesproken uitzending van het ON!-programma Ongehoord nieuws van 15 september. Daarin waren willekeurige beelden te zien van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan en gebruikte presentatrice Raisa Blommestijn het n-woord. Daarmee was de grens bereikt wat betreft ‘racistische of discriminerende uitlatingen’, aldus de NPO.

‘Het ontbreken van enige zelfreflectie over hun eigen optreden, het consequent doen voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de situatie en het publiekelijk afvallen van andere partijen uit het publieke bestel - waaronder de Ombudsman - is niet aanvaardbaar’, schrijft de NPO, die zegt de directie van ON! hierop opnieuw te hebben aangesproken.

De NPO legde ON! afgelopen zomer ook al een sanctie op van ruim 93.000 euro nadat de ombudsman had geconcludeerd dat de omroep bijdroeg aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. De tweede straf moet ertoe leiden dat ON! beter gaat samenwerken en de regels gaat respecteren, stelt de NPO. Die kan bij herhaalde overtredingen overigens aan de staatssecretaris vragen de voorlopige erkenning van aspirant-omroep ON! in te trekken, maar daartoe gaat de NPO nu nog niet over.

ON! noemt de tweede sanctie ‘onterecht en ongepast’. De omroep stelt wel degelijk bereidheid tot samenwerking te tonen door ‘actieve deelname in alle overleggen’. ‘Het zijn juist de collega-omroepen die in tal van publieke verklaringen te kennen geven niet te willen samenwerken, omdat zij het niet eens zijn met de inhoud van de programma’s die ON! maakt.’ De omroep verwijst naar een brief van bijna alle omroepen, waarin zij de deur dicht deden qua samenwerking op journalistiek gebied. ON! bedrijft geen journalistiek, was hun motivatie. De NPO bewijst zich met de tweede straf als ‘tegenstander van een vrije en pluriforme pers’, aldus de omroep.

