NPO: Meerdere scenario's Eurovisie Songfestival vanwege coronavirus

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival oriënteert zich momenteel op verschillende mogelijke scenario's in verband met het coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van NPO bevestigd. Over deze mogelijke alternatieven vindt ook overleg plaats met EBU, de Europese producent van het evenement.

De woordvoerder wil niet ingaan op de inhoud van deze mogelijke scenario's. Hij wil niet zeggen of een van de mogelijke scenario's is de liedjeswedstrijd in Ahoy door te laten gaan zonder publiek. ,,Het is op dit moment te vroeg om in te gaan op deze eventuele scenario's, aangezien deze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen de komende periode. Onze focus ligt nog steeds op het produceren van een onvergetelijk Eurovisie Songfestival."

Eerder beklemtoonde de NPO de richtlijnen van het RIVM op dit gebied te volgen. Het overheidsinstituut heeft zich nog niet uitgelaten over het afgelasten van evenementen, de verantwoordelijkheid voor dit soort besluiten ligt momenteel op gemeentelijk niveau. Minister-president Mark Rutte zei dinsdag na crisisoverleg over corona dat het afgelasten van evenementen ‘niet zinvol’ is.

Geen coronastress

Andere experts, zoals viroloog Ab Osterhaus, dringen erop aan te heroverwegen of het Eurovisiesongfestival moet doorgaan nu het coronavirus ook in Europa rondwaart. Op het hele continent worden veel concerten, festivals en andere evenementen afgezegd om de verspreiding van het virus in te dammen.

Zanger Jeangu Macrooy, die Nederland dit jaar vertegenwoordigt bij het liedjesfestijn, liet eerder deze week weten geen ‘coronastress’ te hebben. In Nederland raken ondertussen steeds meer mensen besmet met het coronavirus. Het aantal zieken steeg donderdag van 38 naar 82.

Luister ook naar de AD Songfestival Podcast: