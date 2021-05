NPO noemt Kassa-actie ‘onbetamelijk’: ‘BNNVara misbruikt zendtijd’

NPO-voorzitter Shula Rijxman is er klaar mee dat omroepen via hun eigen programma’s actievoeren om pogingen tot vernieuwing in de programmering tegen te gaan. Rijxman stelt dat er een sfeer is ontstaan ‘van elkaar de maat nemen via de media’. In een brief, in handen van deze site, vraagt ze omroepen daar per direct mee te stoppen.

„We hebben er begrip voor dat programmaleiding en makers zich uitspreken over bepaalde keuzes”, schrijft Rijxman in de brief. „Maar dat daarvoor zendtijd van de publieke omroep wordt ingezet om een interne discussie over de hoofden van ons publiek met publieke privileges (geld, zendtijd en distributie) uit te vechten overschrijdt naar onze overtuiging de grens van het betamelijke. Zo kunnen en moeten wij niet met elkaar samenwerken.”

Rijxman zegt dat ze BNNVara heeft aangesproken op het gebruik van zendtijd bij Kassa ‘om de kijker in deze discussie te betrekken’. BNNVara en AvroTros zijn furieus over het voornemen van de NPO om het programma's Kassa en Radar zowel in te korten als te verplaatsen: van de zaterdagavond naar de maandag. In de nieuwe plannen van de publieke omroep voor 2022 zouden de consumentenprogramma’s afwisselend op één avond worden uitgezonden: de maandag. Als reactie op de plannen opende Kassa zaterdag de uitzending met het nieuws. Ongebruikelijk, ‘maar bovendien viel er inhoudelijk het nodige op aan te merken’, meent Rijxman.

Pertinent onjuist

„Gesteld wordt dat ‘journalistieke programma’s zoals Kassa en Radar wel eens door de NPO vervangen kunnen worden door amusement’. Dit is pertinent onjuist en kwalijk. Wij zullen geen consumenten- of journalistieke programma’s vervangen door amusement en dat is ook nooit gezegd in de gesprekken met de omroepen.” De NPO-voorvrouw stelt vervolgens voor om meningsverschillen ’met elkaar intern [te] bespreken en niet via het scherm uit te vechten’.”

BNNVara-directeur Content, Gert-Jan Hox staat achter de actie van Kassa. ,,Wanneer een programma als Kassa, een instituut dat al 30 jaar bestaat en essentieel is als controlerende tegenmacht in de samenleving, gehalveerd dreigt te worden vinden we het niet meer dan logisch dat programmamakers in verzet komen en begrijpen we het ook dat zij op de zaterdag direct hun trouwe schare kijkers inlichten.”

Eerder zei hij al op deze site dat het besluit van de NPO ‘onbegrijpelijk’ is. ,,Programma’s als Kassa en Radar kunnen uitsluitend bij de publieke omroep gemaakt worden en zijn van groot belang als tegenmacht in een goed functionerende democratie. Rutte pleitte onlangs voor ‘een club die uitzoekt waar het misgaat tussen de overheid en burger’. Dat is precies wat Kassa al dertig jaar doet.”



Een petitie die door een kijker is gestart tegen inperking van de zendtijd van Kassa en Radar kan inmiddels rekenen op bijna 90.000 handtekeningen.

