NPO-omroepen willen niet meer praten met ON over journalistiek, CDA eist maatregelen

Een aantal NPO-omroepen wil op journalistiek gebied niet meer samenwerken of praten met omroep Ongehoord Nederland. Dat heeft WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes vanochtend gezegd in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers . Het CDA wil intussen dat staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) maatregelen neemt tegen ON, blijkt uit Kamervragen van de CDA-fractie.

Huisjes spreekt namens een aantal omroepen, waaronder KRO-NCRV, MAX en WNL. ,,We overleggen hier nog over, maar er tekent zich een meerderheid af”, aldus Huisjes.

Het standpunt kwam voort uit een overleg tussen de hoofden journalistiek van de meeste omroepen. Dit overleg vindt met enige regelmaat plaats. ,,We willen niet meer met Ongehoord over journalistiek praten, omdat wat zij doen geen journalistiek bedrijven is”, aldus Huisjes in de uitzending. ,,Ze maken een pamflet-achtig programma waarin structuren worden gebruikt die we herkennen uit de journalistiek. Maar de interviewers zijn Twitter-agitatoren als Raisa Blommestijn, zonder enige journalistieke ervaring of achtergrond.”

Ook keuren de omroepen af dat er in Ongehoord Nieuws zelden wederhoor wordt gepleegd. ,,Iemand bij wie in de Tweede Kamer de microfoon wordt dichtgezet, mag bij Ongehoord in een soort journalistieke setting helemaal leeglopen”, aldus Huisjes. Hij lijkt te doelen op Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Deze werd tijdens de Algemene Beschouwingen in de Kamer het woord ontnomen omdat hij suggestieve uitlatingen deed over minister Sigrid Kaag en de Britse universiteit waar zij op had gezeten. De dag daarna was Baudet te gast in Ongehoord Nieuws. ,,Ongehoord Nieuws streeft geen journalistieke doelen na. Het enige doel is het verlengen van de stem van Forum voor Democratie.”

Geschreeuw

Volgens Huisjes is het journalistieke overleg met Ongehoord-baas Arnold Karskens ‘al een keer volledig ontspoord en geëindigd in geschreeuw’. De WNL-baas beklemtoont dat het journalistieke overleg van de NPO niet gaat over de vraag of de omroeplicentie van Ongehoord Nederland ter discussie staat. ,,Wat mij betreft moeten ze uit het bestel. Maar het gaat nu om een andere discussie: dat ze geen journalistiek bedrijven en het programma niet zo mogen noemen.”

Ongehoord Nederland kreeg eerder een financiële sanctie van de NPO na een onderzoek van de Ombudsman naar klachten dat de omroep onjuiste en onbetrouwbare informatie verspreidt, dat de journalisten onvoldoende kritische vragen stelden en dat de gasten vooral uit rechtse hoek kwamen. Dit zou in strijd zijn met de Journalistieke Code van de NPO. De Ombudsman achtte deze klachten grotendeels gegrond.

Kamervragen

Intussen heeft CDA-Kamerlid Lucille Werner Kamervragen ingediend. Volgens haar lijkt het er nu op ‘alsof de bestuurlijke moed ontbreekt’ op te treden tegen ON. Ze spreekt onder meer over de uitzending waarin presentator Raisa Blommestijn sprak over ‘blanken die door negers in elkaar worden geslagen’.

Werner spreekt van een ‘beschamende uitzending’ die ‘duidelijk een grens over is gegaan’. Voor ‘dit soort geluiden’ zou volgens Werner geen plek mogen zijn in het omroepbestel. Zij wil weten wie verantwoordelijk is om te toetsen of ON zich houdt aan de voorwaarden die zijn gesteld voor toelating tot het bestel. Zij wil weten welke taken en bevoegdheden de NPO Ombudsman, het Commissariaat voor de Media en de staatssecretaris zelf hebben in de zaak. Vaak verwijzen zij naar elkaar als de roep tot optreden klinkt.

Uslu zit tot dusver op de lijn dat zij pas wil ingrijpen als ON twee keer een sanctie heeft gekregen van het Commissariaat. Daarna is zij zelf bevoegd om in te grijpen, stelde zij eerder. Uslu zei meermaals geen invloed te willen uitoefenen op de inhoud van programma’s van de publieke omroep.

Nieuw onderzoek

De Ombudsman heeft al een nieuw onderzoek ingesteld na een veelbesproken item waarin zonder enige context filmpjes werden getoond van willekeurige zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Presentator Blommestijn stelde dat de zwarte daders allemaal een racistisch motief hadden. Maar uit onderzoek van Pointer is gebleken dat hier geen enkel bewijs voor is. Naar aanleiding van dit item kwamen er weer vele honderden klachten bij de Ombudsman binnen. Ook heeft de NPO het Commissariaat voor de Media gevraagd te kijken of Ongehoord Nederland de mediawet heeft overtreden.

Huisjes is niet de eerste omroepbaas die zich kritisch uitlaat over Ongehoord Nederland. KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers en Omroep MAX-baas Jan Slagter stelden eerder al dat Ongehoord uit het bestel moet worden gezet.

Arnold Karskens en Ongehoord Nederland waren vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.

