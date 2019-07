NPO Radio 2-dj Frank van 't Hof wordt vader

Poppenspe­ler Pino: We zijn minachtend behandeld

21:16 De NTR heeft de cast en crew van Sesamstraat ‘al jaren erg minachtend behandeld als freelancers’. Dat stelt Renée Menschaar, de poppenspeler die al meer dan drie decennia gestalte geeft aan Pino in het iconische kinderprogramma. Vorige week werd bekend dat er in elk geval de komende twee jaar geen nieuwe afleveringen of sketches worden gedraaid.