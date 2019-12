NPO Radio 2 gaat hitlijst vol reclamemuziek uitzenden

Maar wat is de beste reclamemuziek uit de Nederlandse geschiedenis? Dat is de vraag die NPO Radio 2 gaat beantwoorden op 20 december, als ze de veertig beste liedjes uit reclames uitzenden. De lijst is een initiatief van De Stichting Nederlandse Top 40, Adformatie en Spreekbuis.nl. Tot en met 15 december kun je stemmen op je favoriete reclamemuziek. De lijst wordt gepresenteerd door dj’s Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof.



,,Bijna alle reclame’s zouden zonder de liedjes totaal niet uit de verf komen. Te gek om daar nu een mooi lijstje van te maken’’, aldus Wouter van der Goes. ,,Verschillende merken hebben kroonjuwelen uit de muziekhistorie opgepakt of ze juist laten maken en daarbij de emotie van dat nummer verbonden aan hun product. Met de Reclamemuziek Top 40 aller tijden zoeken we naar de nummers waarbij dat het beste is gelukt’’, zegt Erik de Zwart van de Stichting Nederlandse Top 40.



Stemmen op de lijst kan hier.