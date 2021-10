NPO Serious Request zamelt geld in voor herstel regenwouden

Traditiegetrouw zet 3FM zich in de week voor kerst in voor het goede doel. Sinds 2004 haalde de radiozender geld op voor het Rode Kruis, maar aan die samenwerking kwam vorig jaar een einde. ,,We voelen de behoefte om verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp zoals het Rode Kruis dat biedt, vandaar het besluit om deze editie een laatste keer samen te werken met het Rode Kruis”, zei zendermanager Sharid Alles daar vorig jaar over.



Dit jaar wordt de actie van 18 tot en met 24 december gehouden in Amersfoort. De dj’s van 3FM draaien dan de hele dag verzoeknummers in ruil voor een donatie. Ook worden er op locatie acties georganiseerd. Hoe het evenement er precies uit komt te zien en welke dj’s in actie komen is nog onbekend.