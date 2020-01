NPO stopt met talkshow Na Het Nieuws

Het programma was vanaf oktober 2018 te zien op themakanaal NPO 1 Extra en werd gelanceerd om jong presentatietalent een podium te bieden. Renze Klamer was het eerste gezicht van de actualiteitenrubriek. Vanaf 7 februari wacht hem een nieuw programma, Laat Op Vrijdag op hoofdzender NPO 1.

Na Het Nieuws werd verder gepresenteerd door Dzifa Kusenuh, Sophie Frankenmolen en Samya Hafsaoui. Sinds begin deze maand is Joram Kaat namens de EO de nieuwe gastheer van de actualiteitenrubriek waarin gesprekken worden gevoerd met vooral jonge opiniemakers, ondernemers, politici en deskundigen. Kaat is tevens dj op radiostation NPO 3FM.

,,We kijken tevreden terug op dit project waar verschillende talenten vlieguren hebben kunnen maken, voor en achter de schermen”, wil een woordvoerder van de NPO kwijt. ,,Als publieke omroep blijven we vernieuwen. We maken nu samen met de omroepen nieuwe plannen op gebied van ontwikkeling van talenten voor onze hoofdzenders, zowel lineair en online.”