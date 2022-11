NPO verbreedt onderzoek misstanden DWDD naar hele omroep

Maandag kondigde de NPO aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de werkcultuur bij DWDD. Sinds vorige week vrijdag is presentator Matthijs van Nieuwkerk in opspraak door een artikel in de Volkskrant waarin tientallen oud-medewerkers spraken over de werkomstandigheden bij het programma. Vandaag gingen NPO-baas Frederieke Leeflang, staatssecretaris Gunay Uslu en regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer met elkaar om de tafel. Deze gesprekken zijn inmiddels afgerond

,,We hebben het gesprek gehad en hebben onze input geleverd, wij zijn nu klaar”, aldus de woordvoerder van de staatssecretaris, die inhoudelijk geen uitspraken wil doen. ,,Er is wel voor een constructie gekozen waarbij de NPO echt op afstand staat.” De NPO wil nog niet reageren op de gesprekken van vrijdagmiddag. Wie het onafhankelijk onderzoek gaat leiden, wil de publieke omroep ook nog niet zeggen.

De NPO bevestigde eerder dat Hamer vrijdag overleg zou hebben met NPO-baas Frederieke Leeflang over de werkcultuur en dat het onderzoek onafhankelijk zou worden uitgevoerd. De organisatie lijkt daarmee tegemoet te komen aan de kritiek die de afgelopen dagen werd geuit op het aangekondigde onderzoek. Het Commissariaat voor de Media vreesde dat de onafhankelijkheid in het geding zou komen als de NPO de opdrachtgever zou zijn.

Wie het onderzoek leidt, maakt de NPO niet bekend. Volgens de omroep wordt een ‘onafhankelijke commissie’ samengesteld, bestaande uit vier of vijf leden. Daarnaast staan twee onafhankelijke adviseurs de commissie bij. Meldpunt Mores treedt op als adviseur voor de commissie. De NPO verzoekt vanwege de andere meldingen het onderzoek breder in te stellen dan alleen naar DWDD en omroep BNNVARA.

Systematische oorzaken

Het eerste deel van het onderzoek spitst zich toe op ‘de systematische oorzaken’ van grensoverschrijdend gedrag, zoals ‘de competitieve omgeving, gedrag en instelling en het effect van tijdelijke contracten en het werken met freelancers’. Dit deel van het onderzoek moet volgens de NPO leiden tot concrete aanbevelingen voor de toekomst. Het tweede deel van het onderzoek focust op het grensoverschrijdende gedrag zelf. ,,In welke vorm was er sprake van, welke signalen waren er en wat is ermee gedaan?”

Het onderzoek volgt op het artikel in de Volkskrant waarin meer dan vijftig oud-medewerkers van DWDD vertelden dat Van Nieuwkerk de redacteuren met regelmaat kleineerde. Van Nieuwkerk heeft inmiddels de samenwerking met BNNVara verbroken. De programma’s die hij voor de NTR maakte rond de Top 2000 gaan niet door met Van Nieuwkerk.

