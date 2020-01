NTR herdenkt Aart Staartjes met Sesamstraat Marathon

video Levensge­vaar­lij­ke act met kruisboog loopt fout in America’s Got Talent, jury moet ingrijpen

13:02 Het zijn dan wel de winnaars en opmerkelijke kandidaten uit vorige ‘Got Talent’-edities die het tegen elkaar opnemen in America’s Got Talent: The Champions, toch wil dat niet zeggen dat alles altijd even gesmeerd loopt. De levensgevaarlijke auditie van deelnemer Ben Blaque liep zo uit de hand dat de juryleden hem een halt toeriepen. Blaque moest de wedstrijd meteen verlaten.