NTR verwijdert aflevering van kinderserie met Thijs Römer

Spin-off van 'The Office' sneuvelt door Hollywood­sta­king

Hiermee ziet Leslie David Baker (65) zijn droom in rook opgaan. In 2020 kondigde de acteur aan dat de spin-off Uncle Stan in de maak was. Om dit te financieren zette hij een crowdfundingactie op touw waar hij ruim 100.000 euro mee ophaalde. Dit geld wordt nu terugstort naar zijn fans, laat hij via social media weten.