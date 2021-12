NTR zendt concert Adele op kerstavond alsnog uit op juiste snelheid

Dit had een technische reden. De Europese standaard voor filmbestanden is 25 frames per seconde in plaats van 24 frames, zoals in de VS. In de versie die op de NPO te zien was, was dus elke seconde één extra frame te zien vergeleken met de Amerikaanse, oorspronkelijke versie. Door deze noodgreep was het hele concert op televisie vier minuten korter dan in werkelijkheid.