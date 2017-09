NTR zendt documentaire over leven Wilders uit

De Amerikaanse regisseur Stephen Morse volgt PVV-voorman Geert Wilders in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen dit jaar. Het is bijzonder dat hij dit voor elkaar kreeg: de meeste media kregen een 'nee' van Wilders, die al 12 jaar lang 24 uur per dag beveiligd wordt in verband met doodsbedreigingen.



In de documentaire komt Wilders veel aan het woord. Hij is onder meer openhartig over zijn katten Snoesje en Pluisje, vertelt over zijn jeugd en zijn huwelijk. Hij hoopt dat hij en zijn vrouw samen oud worden. ,,Helaas bestaat de kans dat het een andere dood wordt. Maar laat ik dat niet te veel benadrukken."



De film gaat niet door op de ontwikkelingen na de verkiezingen.