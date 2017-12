Nu al geen slaapplekken meer in London op trouwdag Harry en Meghan

kijkcijfers Bijna 2,2 miljoen kijkers zien bikkelharde Anouk in The Voice

13:32 Anouk is terug. De meest gevreesde coach van The Voice of Holland ooit deed gisteravond wederom haar reputatie eer aan. Bijna 2,2 miljoen kijkers waren er getuigen van hoe ze twee kandidaten uit haar eigen team wegstuurde, vanwege een wanprestatie. Maar ook de pupillen van andere coaches kregen er flink van langs.