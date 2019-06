Nu al te zien: sterren van komende decennia

Ze is al ruim dertien jaar directeur van Kunstbende, de wedstrijd voor jong creatief talent die zaterdag haar jaarlijkse finale beleeft op het Westergasterrein in Amsterdam. Marjolein Rietveld heeft dus genoeg talent gezien, of het nu op het gebied van dans, taal of fashion is. Maar als ze er één uit mag lichten, is het toch de inmiddels wereldberoemde dj Martin Garrix – om uiteenlopende redenen.