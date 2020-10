Nu al uitverkochte bioscoopzalen voor De Grote Sinterklaasfilm

Het duurt nog dik een maand voordat Sinterklaas in het land is maar nu al doet De Grote Sinterklaasfilm goede zaken in de bioscoop. Ondanks de coronamaatregelen waren er in het eerste weekend dat de film draaide veel uitverkochte zalen, laat een woordvoerder van distributeur WW Entertainment weten.

,,Voor een sinterklaasfilm in deze omstandigheden en in deze tijd van het jaar hebben we een heel goede opening. Daar zijn we natuurlijk superblij mee”, aldus de woordvoerster. De Grote Sinterklaasfilm is momenteel te zien in bijna negentig bioscopen.

In De Grote Sinterklaasfilm pakt Bram van der Vlugt (86) zijn oude rol als Sinterklaas weer op. Peter R. de Vries is voor het eerst in ruim vijf jaar weer in de bioscoop te zien, in de rol van rechercheur. Ook VVD-coryfee Erica Terpstra speelt mee en is te zien als burgemeester. In de nieuwe film moet Sinterklaas gaan kamperen omdat zijn kasteel niet meer aan de moderne bouweisen zou voldoen.

In een interview met deze site vertelde Van der Vlugt al over de film en zijn motivatie om zich opnieuw in de rode tabberd te hijsen. ,,Als je 25 jaar het monopolie hebt om hem na te doen op televisie, dan is dat een norm geworden waar mensen aan gehecht zijn geraakt. Drie generaties zijn opgegroeid met die Sinterklaas. Dus als een filmproducent denkt: ik zou wel eens een sinterklaasfilm willen maken, dan is het wel handig om die Sinterklaas te casten die pretendeert de echte te zijn en die ook door veel mensen als zodanig wordt beschouwd. Daar doe ik graag aan mee.’’