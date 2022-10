Nu ook Thaise kijk op reddingsactie van jonge voetballertjes in grot

Na twee documentaires (The cave en The rescue) en een speelfilm (Thirteen lives) is het Thaise reddingswonder uit 2018 over de jonge voetballertjes die vastzaten in een ondergelopen grottencomplex, nu ook in een televisieserie gereconstrueerd. Het grootste verschil met de voorgaande producties is dat dit drama niet door buitenlandse cineasten is gemaakt, maar door een lokaal filmteam.