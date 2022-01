Nu zagen we ineens liefdesbrieven en appjes van Peter R. die hij aan ‘snoesje’ schreef

Australië roept Ye op zich te laten inenten voor tournee

De Australische minister-president Scott Morrison heeft hiphopartiest Ye gevraagd zich volledig te laten vaccineren voordat hij naar Australië afreist voor een tournee. Ye, voorheen bekend als Kanye West, zou in maart een reeks concerten in Australië willen doen, maar is alleen welkom als hij volledig is gevaccineerd.

29 januari