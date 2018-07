Nummer American Idiot van Green Day weer hit dankzij Donald Trump

De campagne had succes: op dinsdag belandde het nummer op de eerste plek in de iTunes Top 10 en op nummer 1 in de Amazon-lijst van meest gedownloade nummers in het Verenigd Koninkrijk, melden Amerikaanse media. Zanger Billie Joe Armstrong schreef het nummer in 2004 over de herverkiezing van de Amerikaanse president George W. Bush. Het lied werd geen grote hit in de VS, maar wel in Europa.