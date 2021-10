NVWA doet onderzoek naar omstreden kruidenmengsel Giel Beelen

Eric Clapton doneert 1200 euro aan band die coronamaat­re­ge­len negeerde

Eric Clapton heeft 1000 pond (omgerekend bijna 1200 euro) gedoneerd aan een Britse band die in de problemen is gekomen na het negeren van coronamaatregelen, meldt Rolling Stone. De 76-jarige Britse zanger zou geld hebben gegeven via een crowdfunding die de band had opgezet om uit de juridische kosten te komen.