Nyassa Alberta vertolkt hoofdrol in Tina Turner musical

Verlinde vindt het hoog tijd dat het Nederlandse publiek Nyassa, die de afgelopen jaren in Duitsland woonde en hoofdrollen speelde in meerdere musicals, leert kennen. ,,Nyassa zal iedereen versteld doen staan."



Voor de actrice, die eerder te zien was in musicals als The Lion King, We Will Rock You en Hairspray, is Tina geen onbekende rol. Ze is sinds maart dit jaar de understudy in de Duitse versie van de Stage Entertainment-productie.



Naast Nyassa schitteren onder anderen Juneoer Mers (Ike Turner), Gaia Aikman (Tina's zus Alline) en Marianne Kloeze (Tina's eerste manager Rhonda) in de musical. Het script is geschreven door Katori Hall in samenwerking met Frank Ketelaar en Kees Prins, die in Nederland eerder musicals als Hij gelooft in mij en De tweeling schreven.