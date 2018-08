O jee, weer een bejaardenprogramma...

Zo, The Voice Senior is duidelijk andere koek dan We zijn er bijna. Het is nogal een overstap van de 50-plusser die in driekwart broek staat te jeu-de-boulen naast z’n nauwkeurig gesopte camper, naar grappen over rondvliegende Tena Lady’s van het zangduo Mick & Henk en de 71-jarige rockoma Noble in een mini-jurk (‘2 euro’) en knielaarzen. ,,Mooie beentjes nog, hè.’’