Obama's gaan films en series voor Netflix produceren

De Obama's tekenden een meerjarig contract. laat de streamingdienst in een tweet weten. Naast series en films gaat het paar ook documentaires maken. Wat de onderwerpen zijn, is nog niet bekend.

Het was al een tijdje duidelijk dat Netflix Barack en Michelle wilde inlijven. In maart schreef The New York Times er al over. Het maken van docu's, films en films past bij de Obama's, zei een naaste medewerker toen.