Ochtend: happy radio-hour

Video Janine Abbring wint Sonja Barend Award met interview Van der Laan

17 oktober Janine Abbring is vanavond de winnares geworden van de Sonja Barend Award, de prijs voor het beste televisie-interview. De presentatrice kreeg de onderscheiding uit handen van Sonja Barend voor haar interview in Zomergasten met burgemeester Eberhard van der Laan. De uitzending had het karakter van een afscheidsinterview en werd de best bekeken en beoordeelde aflevering uit de reeks.