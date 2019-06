Ochtendshow en Trucker Zoekt Vlam maken kans op fonkelnieuwe Televizier-Ster

Wassen beeld Rico Verhoeven onthuld in Amsterdam

18:27 Rico Verhoeven stond vanmiddag oog in oog met zijn nieuwe wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. De kickbokskampioen is diep onder de indruk van zijn beeld. ,,Ze hebben zo'n geweldige klus neergezet en er een geweldig project van gemaakt. Ik krijg er kippenvel van’’, aldus Rico.