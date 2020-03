Ode aan Matthijs: 'Van de Grote Drie de beste, de meest getalenteerde’

‘Snel, gevarieerd, betrokken’

Jort Kelder: ,,‘Going out with a bang!’, zo kun je de finale van De Wereld Draait Door wel noemen. Matthijs stopt en de wereld houdt meteen op met draaien. Veel symbolischer wordt het niet. Toch had ik hem een afscheid met meer publiek en minder kijkers gegund, want die lege studio in de Westergasfabriek ademt precies wat DWDD niet is. Kilte.