Oekraïense president Zelenski bedankt Mila Kunis en Ashton Kutcher voor miljoenen tijdens videogesprek

Afgelopen weekend lieten Ashton en Mila weten dat hun inzamelactie zijn doel bereikt had. Het koppel organiseerde begin maart een actie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In twee weken tijd werd er door meer dan 65.000 mensen meer dan 30 miljoen euro ingezameld. Zelf doneerden ze 3 miljoen dollar (2,7 miljoen euro). Het acteurskoppel is wel niet van plan om het hier bij te laten. ,,Ons werk hier zit er niet op. We gaan alles doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de liefde die we van jullie ontvangen hebben, een maximale impact kan hebben voor de mensen in nood.”