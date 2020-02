Oeps: Lord of the Rings-acteur Orlando Bloom tatoeëert naam van zoontje verkeerd

In opspraak geraakte Prins Andrew heeft stille verjaardag, klokken wel geluid

19 februari De Britse prins Andrew zou vandaag op zijn zestigste verjaardag met een groot feest bevorderd worden tot admiraal. In heel het land zou de vlag uit gaan. Het bleef echter bij een diner met zijn gezin in de Royal Lodge, zijn woning in het park van Windsor Castle. Dit vanwege zijn vriendschap met de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein, die van seksueel misbruik werd beschuldigd en vorig jaar, na te zijn gearresteerd, een einde maakte aan zijn leven.