Oeps! Wat zien we daar nou in de bosjes bij Expeditie Robinson

Honger

Thijs Boermans, hij won de individuele proef en stond voor de keuze: een bordje eten meenemen voor de groep of een koker (met een plunder, extra stem of niets). Het is altijd fijn als de makers van Expeditie Robinson weer eens wat nieuws bedenken. De plunder bijvoorbeeld of die extra kans voor de afvaller, maar deze verzonnen keuze is naïef en voorspelbaar: geen kandidaat laat eten schieten. Zeker niet als je al tien dagen op het eiland bent, wil je als winnende captain je team blij maken met én de winst én een paprika, rode kool, knoflook en een wortel.



Held

Je hebt Wissels en Wissels. In de voetballerij had je De Wissel van bondscoach Dick Advocaat die op het EK van 2004 Arjen Robben (in bloedvorm!) uit het veld haalde. Ai. In het schaatsen werd Sven Kramer op de Olympische Spelen van 2010 op de 10 kilometer de verkeerde baan in gestuurd. Oei! Iets minder legendarisch: De Wissel van Harry Piekema. De 63-jarige acteur leek bij de individuele proef -het omhoog houden van kokosnootzakken- zowel tegenstander Mike Weerts (40) als Thijs Boermans (25) te kloppen. Boermans begon al te trillen, maar Piekema trachtte vergeefs over te pakken van links naar rechts. De wissel mislukte. Bij het gestuntel met de bungelende zakken dacht ik even terug aan die aandoenlijke Meneer Van Dalen, het Albert Heijn-typetje dat Piekema jarenlang speelde. Harry ging van stuntvlieger naar pechvogel, want ook bij de immuniteitsproef droeg hij het kokosnotennet (120 kilo) als een held, maar werd er... opnieuw verloren.



Volledig scherm Expeditie Robinson met vlnr. Harry Piekema , Thijs Boersma , Mike Weerts, presentator Rik Brandsteder en helemaal rechts drie toeschouwers. © RTL

Hartzeer

Ze stonden klaar voor de individuele proef, Harry Piekema, Thijs Boermans en Mike Weerts. Met laatstgenoemde knoopte presentator Rick Brandsteder een gesprekje aan. De camera zoomde uit en, asjemenou!, wie of wat stonden daar rechts in de bosjes? Drie gedaantes! Maleisische fans? Crewleden? Productiemedewerkers? Wie oh wie waren ze bij de montage vergeten weg te shoppen?





Ach, zo erg als de Starbucks-koffiebeker in Games of Thrones, het beugelbekkie in Pirates of the Caribbean of de gasfles in de Gladiator is dit nou óók weer niet. Het blijkt maar weer: Expeditie Robinson wordt door échte mensen gemaakt.

