Oeuvreprijs voor Kate Winslet op Toronto Film Festival

René van der Gijp trouwt met zijn Minouche, zowel Johan Derksen als Wilfred Genee op huwelijks­feest

21:03 René van der Gijp (59) is vandaag in het huwelijksbootje gestapt met Minouche de Jong (46). De Veronica Inside-analist en zijn lief gaven elkaar in strandpaviljoen Tulum in Noordwijk het jawoord.