OG3NE: Pappa vindt weer blijdschap bij Janine

De meiden van OG3NE doet het 'enorm goed' dat hun vader Ricardo Vol (55) weer verliefd is na het overlijden van hun moeder Isolde Vol. Lisa, Shelley en Amy laten vandaag in een verklaring weten het 'nog erg zwaar' te hebben met het verlies, maar sterken zich met de gedachte dat de jonge Janine 'een supergrote steun' voor hun vader is.

Eerder vandaag zette Ricardo - Rick voor intimi - een foto van hem en zijn nieuwe liefje online met daarbij het korte bericht dat hij zijn leven weer heeft opgepakt. ,,Dat gaat pas lukken als iemand je laat zien en voelen dat er nog een leven is'', liet hij weten bij de opmerking dat hij vakantie viert met Janine.

Het blijkt te gaan om de 20-jarige Janine Aarts, die net als de familie Vol Brabantse roots heeft.

,,Het doet ons enorm goed om mee te maken dat pappa weer wat blijdschap vindt. Het helpt als je iemand hebt die voor je klaarstaat en je weer een beetje het geluk laat voelen'', aldus zangtrio Amy, Shelley (beide 22) en Lisa (24) vandaag. De dames zeggen door hun eigen relaties te beseffen hoe belangrijk het is 'niet alleen door de dalen te gaan'. ,,En iemand te hebben die je er weer bovenop helpt wanneer je het even niet meer ziet zitten. We hebben van dichtbij meegemaakt dat Janine een supergrote steun is, onze vader gelukkig en blij maakt, iets wat je als dochters natuurlijk het allerliefste wilt.''

Zielen

Ondertussen wordt Ricardo, die verder niet wil ingaan op het nieuws, via zijn instagramaccount overladen met felicitaties. Fans van OG3NE laten weten het geweldig te vinden dat hij weer gelukkig is, nadat Isolde 13 maanden geleden aan een zeldzame vorm van botkanker overleed. ,,Heel mooi dat er weer een liefde op je pad is gekomen. Isolde zit voor altijd in je hart en jouw leven gaat wel door en het is je gegund'', schrijft iemand. Er klinkt ook kritiek, over het feit dat Ricardo 35 jaar ouder is dan zijn Janine. Daar luidt het wederwoord op: ,,Liefde kent geen (leef)tijd en geen oordeel. Liefde gaat over een connectie tussen zielen.''

Van Janine is bekend dat ze al een aantal jaar groot fan is van OG3NE. Zo liet ze vorig jaar Aan BN De Stem weten: ,,Ik had nooit gedacht dat ik zo'n grote fan zou worden van een bepaalde groep. Ik heb heel wat kilometers moeten rijden voor de concerten, maar dat heb ik er graag voor over. Ze hebben altijd even tijd voor je. Ondanks dat de meiden het zelf ook niet altijd makkelijk hebben, onder meer met hun moeder.''

