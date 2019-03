OG3NE-zussen Amy, Lisa en Shelley trekken de dansschoenen aan

recensie De Partizanen rekenen af met alle dikdoene­rij

9:00 Het leven an sich, het is zo’n mooie modieuze titel, die het cabaretduo De Partizanen naadloos past. In hun derde voorstelling mengen Merijn Scholten en Thomas Gast, die tot vorig jaar geregeld in De Wereld Draait Door optraden, geestig absurdisme met alledaagse en ogenschijnlijk doodgewone wederwaardigheden.