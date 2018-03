OG3NE-zussen staan stil bij 49ste verjaardag van overleden moeder

OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa Vol staan vandaag uitvoerig stil bij de 49ste verjaardag van hun op 12 juli vorig jaar overleden moeder Isolde (48). Zij stierf aan de gevolgen van een zeer zeldzame vorm van botkanker. ,,We missen je en vieren het toch in onze dromen en gedachten'', schrijven de zangeressen bij Instagramposts waarmee ze hun zo geliefde moeder herdenken.

Lisa (23) bladerde vanmorgen door haar fotoboek 'mama' en selecteerde een kiekje waarop moeder en dochter elkaar lachend omarmen. ,,Eén van de ontelbare foto’s waarop je prachtig lacht, je lieve ogen geluk uitstralen, je me vasthoudt...'' Ze had haar moeder graag nog vaker blij willen maken op haar verjaardag. ,,...Je ontbijt op bed gebracht, voor je gezongen, je cadeaus gegeven en met je gelachen. Met jou de dag waarop je leven begon gevierd. Het leven waarin jij zóveel mensen gelukkig hebt gemaakt, maar je gezin nog het allermeest...''

Shelley komt ook met mooie, ietwat trieste en met emoties doorspekte woorden. ,,Mijn prachtig mooie lieve mama. Vandaag zouden we je eigenlijk wakker zingen, zeggen hoeveel we van je houden, lachen, cadeautjes geven en het leven vieren. Vandaag is de eerste keer van de vele verjaardagen die nog gaan komen dat we je geen kusjes en knuffels kunnen geven. Wel zijn we met elkaar en vieren we onze mooie momenten samen met jou in ons hart.'' En Amy: ,,Ik had zo graag naast je bed willen staan met een heerlijk ontbijtje, prachtige cadeaus, ballonnen, slingers en het allerliefste nog met talloze knuffels en kusjes. Iedere seconde van iedere dag mis ik je...''

Vader Rick Vol komt woorden tekort: ,,Vandaag hoeven wij er niet aan herinnerd te worden hoeveel wij je missen, maar gedenken we jouw geboortedag en bedenken we hoe graag we vandaag weer voor je hadden gezongen...''

Isolde Vol, die haar dochters vorig jaar bezocht tijdens het Eurovisie Songfestival in Kiev (Oekraïne), onderging de afgelopen jaren meerdere ingrepen. Zo werd ze twee keer geopereerd en twee maanden lang bestraald in Parijs. Haar echtgenoot Rick vertelde in mei vorig jaar aan deze site: ,,Aanvankelijk waren de vooruitzichten na de eerste behandelingen goed. Maar we wisten ook dat er risico’s waren. Van heftige ingrepen in een kwetsbaar en ingewikkeld gebied als je hoofd word je immers nooit beter. We zagen de toekomst aanvankelijk best positief in, maar na die behandelingen verliep het herstel trager dan verwacht. De eerst nog zoete prognose bleek een bittere pil.''

Het gezin liet, kort voor het overlijden van Isolde, een bijzondere tatoeage zetten die hun hechte familieband symboliseert. Het gaat om een grafische DNA-streng die verbeeldt dat ze genetisch aan elkaar verbonden zijn en dat voor altijd zullen blijven. Na de dood van hun moeder namen de zangeressen een tijd pauze om het verlies te kunnen verwerken. Inmiddels hebben ze de draad van hun carrière weer opgepakt.

Lieve mamma. Vandaag is jouw verjaardag. Ik had zo graag naast je bed willen staan met een heerlijk Ontbijtje, prachtige cadeaus, ballonnen, slingers en het aller liefste nog met talloze knuffels en kusjes. Iedere seconde van iedere dag mis ik je en denk ik aan je. Gefeliciteerd lieve mamma❤️😔 #wemissenje Een foto die is geplaatst door null (@amyog3neofficial) op 29 Mar 2018 om 0:13 PDT

Mijn prachtig mooie lieve mama..⭐️ vandaag zouden we je eigenlijk wakker zingen, zeggen hoeveel we van je houden, lachen, cadeautjes geven en het leven vieren. Vandaag is de eerste keer van de vele verjaardagen die nog gaan komen dat we je geen kusjes en knuffels kunnen geven. Wel zijn we met elkaar en vieren we onze mooie momenten samen met jou in ons hart. Voor altijd❤️ Ik mis je zo.. Een foto die is geplaatst door null (@shelleyog3neofficial) op 29 Mar 2018 om 0:49 PDT

Volledig scherm © ANP Kippa

Deze dag, met de datum 29 maart, waarop we zo vaak zongen ‘Lang zal ze leven’, zal voor altijd anders zijn. Vandaag hoeven wij er niet aan herinnert te worden hoeveel wij je missen, maar gedenken we jouw geboortedag en bedenken we hoe graag we vandaag weer voor je hadden gezongen. ❤️😭💋 Een foto die is geplaatst door null (@ricardo_vol) op 29 Mar 2018 om 1:00 PDT