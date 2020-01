OH MY! Festival met Burna Boy en Frenna verhuist naar Almere

Producent 010 Vision heeft ook Fabolous, Naira Marley, Teni the entertainer, Ms Banks, D Block Europe en Frenna vastgelegd voor de komende editie. De volledige line-up wordt binnenkort bekendgemaakt.



Kaarten voor het festival waren vorig jaar, toen met Meek Mill als headliner, binnen 12 uur uitverkocht. ,,Daardoor kwamen we er ook achter dat we het Arenapark min of meer ontgroeid zijn”, meldt de organisatie vandaag. ,,In Almere Beach hebben we een prachtige locatie gevonden, waar we meer bezoekers kunnen ontvangen en op slechts een kwartiertje van onze eerdere plek.”



Maandag om 12.00 uur begint de kaartverkoop.