'Oh Oh' Geneviève Fox en vriend uit elkaar, Loiza vecht zich terug

Nicky is er helemaal klaar mee

Oh Oh Daar Gaan We Weer-realityster Geneviève Fox en haar vriend Nicky Zouwer zijn niet langer samen. ,,We hebben geen contact meer met elkaar'', schrijft Nicky over de breuk met de wulpse blondine, met wie hij vier jaar samen was. In het uitgebreide facebookbericht laat hij tussen de regels door ook weten dat zijn ex alweer een ander heeft. ,,Het is blijkbaar voor Geneviève de normaalste gang van zaken om direct een tatoeage te nemen met de naam van de nieuwe liefde en meteen weer samen te gaan wonen?!''

Zonder eierstokjes

Een klein privédrama vandaag voor presentator Jochem van Gelder. Zijn schoothondje - de ondeugende Cleo - moest vandaag onder het mes. Volgens Jochem moesten de eierstokjes van het viervoetertje worden verwijderd. ,,Voor de rest maakt ze het goed.''

Aaaach, onze lieve ondeugende Cleo gaat vanaf vandaag door het leven als het meisje zonder eierstokjes.... Voor de rest maakt ze het goed. Snoepjes, botjes, bullepezen en andere lekkernijen gaarne naar het bekende adres. Een foto die is geplaatst door Jochem van Gelder (@jochemvang) op 29 Nov 2017 om 5:30 PST

Olcay op z'n Bulgaars

Fashionista, Supertrashbaas en presentatrice Olcay Gulsen liet zich in Bulgarije fotograferen in een lange zwarte jas, zonnebril en gebreide ijsmuts. Nieuwe mode? Volgens Olcay gaat het hier om Bulgaarse countrystijl.

#Bulgarian countryside Een foto die is geplaatst door Olcay Gulsen (@superolcay) op 29 Nov 2017 om 5:20 PST

Hij staat bij Patty

Patty Brard is er een beetje vroeg bij dit jaar. Zij en haar echtgenoot Antoine hebben namelijk vandaag gezellig de kerstboom opgetuigd in het buitenhuis op Ibiza.

Alleen de top nog....#homesweethome #xmastree #mostwonderfultimeoftheyear #lovinit❤ #xmasプレゼント #ibiza #instagood #followme #instagram #instagood #instadaily Een foto die is geplaatst door Patty Brard (@pattybrard) op 29 Nov 2017 om 3:51 PST

Doutzens superstrakke pantalon

Het van oorsprong Friese supermodel Doutzen Kroes had tijdens een fotoshoot in Miami wat moeite om zich in deze superstrakke paarse broek te hijsen. ,,Vraag me niet hoe lang dit duurde'', aldus Kroes die het kennelijk ook nog een probleem vond om haar hakken aan te trekken.

When in Miami 😜.... don’t ask me how or how long it took to put those shoes/pants on but I love them 📸 @chriscolls Een foto die is geplaatst door Doutzen Kroes (@doutzen) op 29 Nov 2017 om 3:05 PST

Dubbel nee voor Carice

Carice van Houten weet het honderd procent zeker. Er zijn twee dingen die ze echt nooit meer zal doen in haar leven: roken en haar lokken bleken.

Two things you won’t ever see me do again. Smoke and bleach my hair. Een foto die is geplaatst door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 29 Nov 2017 om 5:15 PST

Geen foto's aub!

Chantal Janzen komt vandaag met een aardig fotootje op de proppen waarop ze te zien in tijdens een onbewaakt ogenblik met niemand minder dan een vies kijkende dj Armin van Buuren. ,,No pictures please'', aldus de blonde presentatrice.

No pictures please💥💥💥⚡️ @andcgram @arminvanbuuren #keeponshining #instoresnow 🌟 Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Nov 2017 om 3:42 PST

Loiza zwoegt zich terug

Transgendermodel Loiza Lamers (22), die op 20 november werd getroffen door een hersenbloeding waar ze zo goed als niets aan overhield, werkt keihard om weer helemaal de oude te worden. Na de bloeding had ze geruime tijd geen gevoel meer aan een kant van haar gezicht. Inmiddels is het gevoel weer terug. Loiza wil, als de ergste moeheid is verdwenen, weer zo snel mogelijk aan de slag.

I will lunge my way to recovery💪🏼 #cooordinationiskey #feelingbetter #daybyday #stepbystep Een foto die is geplaatst door Loiza Lamers (@loizalamers) op 29 Nov 2017 om 2:50 PST

Bastiaan verdwaalt in seksshop

Stylist en modekenner Bastiaan van Schaik geeft het eerlijk toe. Tijdens een bezoek aan de Britse hoofdstad was hij even de weg kwijt. Zonder daar erg in te hebben stond hij opeens in een seksshop. Van Schaik omschrijft de misser als 'toeristenfoutje'.

Opeens verdwaald in Londen 😆#sexshop #buylocal #foutje #tourist #notaselfie 📸 by @fionahering_ Glasses by @satonoptiek Face by @clausholtzaesthetics Smile by @thedentaldoctor Een foto die is geplaatst door Bastiaan van Schaik (@basvanschaik) op 28 Nov 2017 om 23:57 PST

Marieke is moe

Marieke Elsinga was voor RTL Boulevard even in Londen om daar met de bevolking te praten over het voorgenomen huwelijk van prins Harry met actrice Meghan Markle. Een leuke klus, maar kennelijk best vermoeiend.

Dromenland⛅️ Een foto die is geplaatst door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga) op 29 Nov 2017 om 0:54 PST

Daar is Joan weer

Wie dit is? Zangeres Joan Franka die ooit dankzij een paar knettervalse noten roemloos ten onder ging tijdens het Eurovisie Songfestival. Tegenwoordig draagt 'luie' Joan geen indianentooien en soepjurken meer en ze treedt, met waterstofperoxide haar, op onder de artiestennaam Luba de barones.

Lazy day with Cleo 🐱 Een foto die is geplaatst door Luba The Baroness (@lubathebaroness) op 29 Nov 2017 om 4:54 PST

Dave is kaal

Voormalig GTST-acteur Dave Mantel had zo'n goede kop met haar, maar vandaag liet hij toch maar de tondeuse over zijn hoofd halen. Waarom? Dat laat hij in het midden. Wel vergelijkt hij zichzelf met een baby. ,,Net zo fris.''

Fresh like a baby!! #Baby #BabyPowder #BabyPower 💪🏽💪🏽💪🏽 #Johnsons #HappyNewHair Een foto die is geplaatst door Dave Mantel (@davemantel) op 29 Nov 2017 om 4:27 PST

Dafne viert feest

Atlete Dafne Schippers staat met een serie foto's stil bij de alweer derde verjaardag van haar neefje Julian.

Today is my nephew Julian’s birthday! Three years already. 🎂🎁🎉🎊🎈#timeflies #throwback Een foto die is geplaatst door Dafne Schippers (@dafne_schippers) op 29 Nov 2017 om 2:53 PST

Jan geniet

Jan Versteegh blikt met een in een helikopter genomen, best stoere foto met genoegen terug aan een tripje door Colombia.