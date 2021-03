Olcay Gulsen: Ik ga goed voor Ruud zorgen

,,Bedankt voor al jullie lieve berichten over Ruud”, schrijft Gulsen. ,,Hij is enorm onder de indruk van al jullie steun en liefde. Ik ga goed voor hem zorgen en hou jullie op de hoogte.”

Ook Ruud plaatst een korte tekst in zijn Stories: ,,Wat een hoop berichten, daar ben ik stil van. Zoals gezegd had ik het liever niet gedeeld, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is eerlijk zijn de beste optie. Naast de beste chirurg/professor heb ik de liefste, fijnste, knapste, slimste en vooral grappigste naast me. Olcay, jij bent alles wat ik wens. En dat zeggen mensen meestal pas wanneer ze ziek zijn.”

De 51-jarige NPO Radio 2-dj maakte maandag bekend dat hij de diagnose een paar maanden geleden heeft gekregen. De Wild is er naar eigen zeggen vroeg bij en heeft al een eerste ingreep gehad. ,,Helaas is niet alles weg. Ik moet nog een keer geopereerd worden en na die operatie moet ik een tijdje revalideren”, zei hij in zijn radioprogramma De Wild in de Middag.

‘Gemengde gevoelens’

De dj verwacht er de komende drie maanden uit te zijn en wordt in de tussentijd vervangen door Eddy Keur. Die laat op zijn beurt weten ‘gemengde gevoelens’ te hebben over zijn tijdelijke klus. Dat schrijft de dj op Instagram.

Keur werd zaterdag gevraagd of hij beschikbaar was voor het middagprogramma, op aanraden van De Wild. ,,Supercool, de aanleiding maakt het echter erg wrang. Toen ik hoorde dat Ruud kanker heeft, schrok ik me te pletter. Ruud is een van mijn nog weinig over zijnde radio-iconen. Gelukkig gaat het allemaal goed komen met Ruud. Hij was er op tijd bij”, schrijft de dj.

Keur noemt het een ‘zware last’ en ‘een eer’ om het programma over te nemen. ,,Natuurlijk ben ik zeer trots dat ik dit mag doen. Maar, ik voel ook de druk en de verantwoordelijkheid. De aankomende maanden ga ik samen met de ploeg van Ruud zijn programma hooghouden. Een uitdaging die ik in alle bescheidenheid en met al mijn energie zal vervullen. Voor de luisteraar en vooral ook voor Ruud.”

