Olcay Gulsen liet zich niet troosten door Ruud

Eerder liet de modeontwerpster weten dat ze vooral veel tijd nodig had om de breuk te verwerken en weer bij zinnen te komen. Het overlijden van haar ex-verloofde, die maar 41 jaar oud werd, had er nogal ingehakt en daardoor kon Olcay niet langer de schijn ophouden. Ze zou dingen ‘anders bekijken dan voorheen’. Aan Grazia vertelde ze: ,,Dat is de grootste reality check uit mijn leven geweest. De afgelopen twaalf jaar is hij nooit uit mijn leven geweest. Hij was zó belangrijk voor me. Ik kan me voorstellen dat dat voor Ruud confronterend en vervelend was.”