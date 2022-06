Olcay Gulsen moet zich voor de rechter verantwoorden voor lening

Rob Kamphues reageert op blunder met pikante beelden: ‘Gênant, oliedom en onhandig’

Rob Kamphues heeft vanavond gereageerd op de pikante video’s die hij eerder deze week per abuis in zijn Instagram Stories deelde. ,,Dat was gênant, oliedom en onhandig’’, aldus de presentator aan de start van het programma Ziggo Sport Race Café.

10 juni