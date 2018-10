Olcay Gulsen, van bitch tot knuffelbeer

Bitchy zakenvrouw, omhooggevallen modepoes. Jarenlang haalde Olcay Gulsen (38) haar schouders op over zulke kwalificaties. ,,Misschien kwam ik ook wel zo over. Een onderneemster die altijd bezig is met kleding wordt al snel beschouwd als ijdele bitch. Maar toch: nu mensen een andere kant van mij zien en er een overweldigende hoeveelheid reacties op me afkomt, vraag ik me wel af wat voor gek beeld iedereen van me had.’’