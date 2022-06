Olcay Gulsen vandaag voor de rechter om zich voor lening te verantwoorden

Beyoncé stelt op dinsdag haar nieuwe single Break My Soul voor

Op haar album Renaissace is het nog wachten tot 29 juli, maar gelukkig heeft Beyoncé (40) wel al voorproefje in petto voor al haar fans. Op haar sociale media kondigde de Amerikaanse zangeres namelijk aan dat haar nieuwe single Break My Soul op dinsdag al uitkomt.

20 juni