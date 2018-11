Olcay is in lieve bui, Wolter waarschuwt voor oplichters

Kijkers Help, mijn man is klusser winden zich op om 100ste aflevering

11:36 De 100ste aflevering van het populaire programma Help, mijn man is klusser is er een voor in de boeken. Ruim een miljoen mensen keken verontwaardigd toe hoe het huis met achterstallig onderhoud van Tiny en haar man Rindert onder handen werd genomen. Toen de vrouw des huizes met allerlei ‘smoesjes’ kwam, konden kijkers hun ogen niet geloven. ‘Ik zou haar de deur uitwerken, lui mens!’