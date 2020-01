Olcay verslaafd aan ordinaire fietsbroekjes en Doutzen straalt in bikini

Winston Gerschtano­witz krijgt dagelijkse kennisquiz

11:59 Winston Gerschtanowitz presenteert vanaf 20 januari de nieuwe dagelijkse kennisquiz 50/50 in de vooravond van SBS6. In elke aflevering strijden twee kandidaten tegen elkaar en beantwoorden ze maar liefst vijftig meerkeuzevragen in minder dan een half uur. Dit kondigt de zender vandaag aan.