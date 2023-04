Olga Commandeur geraakt door hartverwarmende reacties: ‘Ook de opvolgers bieden zich aan’

Olga Commandeur (64) werd vandaag bedolven onder de reacties nadat ze bekend had gemaakt te stoppen met Nederland in beweging , het langlopende programma van Omroep MAX. ,,Ik had wel iets verwacht”, zegt ze, ,,maar dit echt overweldigend.”

,,Ik heb zoveel leuke, lieve, hartverwarmende reacties gekregen. ‘Mijn moeder deed altijd mee’, ‘ik heb veel aan je danken’, ‘je bent mijn beweegicoon’, ‘succes met al je reizen’. Mensen zijn zo dankbaar. Ze vinden het jammer, maar begrijpen ook dat ik ga stoppen om lekker te gaan genieten met Frank, mijn man, de kinderen en kleinkinderen. Dat deed ik evengoed wel, hoor, maar dat gaan we nu nog intenser doen. De appjes blijven binnenstromen, het is zo bijzonder. Ze belden zelfs van het NOS Journaal. Dat ga ik blijkbaar ook nog halen. En de opvolgers bieden zich ook bij bosjes aan.”

Opvolgers?

,,Mensen willen graag mijn plaats bij Nederland in beweging innemen.”

Ook collega’s in de omroepwereld?

,,Nou, voornamelijk mensen die het programma een warm hart toedragen, bezig zijn met bewegen en dat ook graag voor de buis willen doen. Ook bij MAX zijn diverse aanmeldingen binnengekomen.”

Zit je ook in de selectiecommissie voor je opvolger?

,,Haha, nee, ik ga daar helemaal niet over.”

Heb je al spijt van je beslissing?

,,Nee hoor, ik heb dit besluit een jaar geleden al genomen. De laatste opnames voor de huidige serie waren vorig jaar mei en juni. Daar heb ik de laatste dag zelfs niet kunnen doen vanwege corona. Dat was eigenlijk voor mij meteen een bevestiging van: ‘Ja, het is goed geweest’. We hebben best een groot team dat afhankelijk is van mij en van Duco (Bauwens, medepresentator) ook natuurlijk. Maar ik heb het zoveel jaar gedaan. Ik word in oktober 65, maar heb in al de jaren best wat blessures opgelopen. Ik heb een nieuwe knie. Last van mijn rug. Ik had een zweepslag in de kuit bij de eerste opnames vorig jaar. Ik heb dus al veel dingetjes gehad, maar ik kon dat altijd camoufleren door kwaliteit van bewegen en af en toe pittige dingen overlaten aan Duco. Maar ik merkte dat ik nerveus werd.”

Nerveus?

,,Hou ik het vol? Blijft het goed gaan? En nu heb ik het 23 jaar gedaan, maar stel dat ik die 25 zou volmaken. Dan zou het betekenen dat ik daarna nog een jaar lang spin off-activiteiten in het land zou hebben moeten doen, zoals ik dat nu ook heb. Dat vond ik te lang. Dus dacht ik: ik neem liever zelf die beslissing dan dat de omstandigheden dat voor mij doen.”

In de lockdown groeide opeens de populariteit van Nederland in beweging.

,,Mensen kwamen thuis te zitten. Sportscholen gingen dicht. ‘Nou ja, dan ga ik toch maar even met Nederland in beweging meedoen. Het imago van het programma veranderde. Veel mensen dachten dat het programma alleen voor ouderen is. Dat is dus niet zo. Het programma heeft een enorme opwaardering gekregen toen ook jongeren mee gingen doen. Dertigers, veertigers, begin vijftigers. De écht oudere mensen haken af, omdat het te snel gaat.

Je zit momenteel met je man Frank in Race across the world, een RTL-programma waarin jullie acht weken reizen van Mexico naar Ushuaia. Hoe is dat om terug te zien?

,,Spannend, want wij weten ook niet wat er uitgezonden gaat worden, maar er is zoveel materiaal geschoten. Dus we zitten elke keer weer vol verwachting voor de buis. We zijn het oudste koppel, maar worden ook echt neergezet als een stel. Ik geef Frank daar af en toe even een zoentje. Maar al die momenten in die acht weken hebben ze eruit gehaald en achter elkaar gezet, waardoor het net lijkt alsof we de hele dag aan het zoenen zijn. Maar ach, ze maken er een mooi verhaaltje van en het was ook genieten, hoor. En we zíjn ook het enige stel, voor de rest zijn het koppels van familie en vrienden. We hebben trouwens zoveel meer beleefd dan wat uitgezonden is.”

Vind je dat jammer?

,,Ja, maar dan zouden ze van elk team acht weken lang uitzendingen kunnen vullen. Zoveel moois is er geschoten. Maar de redactie maakt een keuze en we komen er niet slecht uit, toch?’”

Als een knetterverliefd stel bijna…

,,Geweldig toch? Nou, ja, we zijn al twintig jaar samen en kunnen we nog ontzettend goed met elkaar door één deur.”

Geen spijt van deelname?

,,Zeker niet. We hebben het als heel leuk ervaren en zouden het zo weer doen. Het komt dicht in de buurt van onze manier van reizen. We houden van andere culturen ontdekken, mensen ontmoeten en zitten normaal gesproken ook niet in viersterrenhotels en pakken geen dure taxi’s van de luchthaven. Het past bij ons, waardoor we het ook helemaal niet als zwaar hebben ervaren.”

Tot slot: hoe blijft Olga Commandeur zich bewegen?

,,Nou, ik blijf lekker golf spelen, al twijfelde ik twee weken geleden nog een beetje toen ik even niet meer wist hoe het moest, haha. We wandelen ook graag. Lekker buiten, in de natuur. Hier in de buurt, we wonen aan de duinen, of de bergen in met een klein rugzakje. Mooie uitzichten opzoeken. Maar ook thuis blijf ik bewegen. In de sportschool. Of traptrainingen doen, iets dat ik in coronatijd heb ontdekt.”

Ga je in september kijken naar een nieuwe reeks Nederland in beweging zónder Olga Commandeur?

,,Natuurlijk, even kijken hoe mijn opvolger het gaat doen.”

En meedoen?

,,Dat heb ik zelf nog nooit gedaan, maar waarom niet?”

